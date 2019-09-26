Торговая палата Гамбурга завершает работу в Калининграде из-за "экономии средств"

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-26T16:55:42+03:00

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Представительство Торговой палаты Гамбурга в Калининграде, открывшееся в 1994 году, завершает свою работу. Как говорится в письме палаты, решение о закрытии было вызвано "экономией средств". При этом руководитель представительства д-р Штефан Штайн останется в Калининграде и будет продолжать помогать немецкому бизнесу.

Напомним, что при посредничестве Торговой палаты Гамбурга в Калининграде было начато производство автомобилей марки BMW, открыт завод по производству детского питания компании Hipp, а также реализовано много проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU