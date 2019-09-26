Мэрия Калининграда: Ремонт на сетях не повлияет на начало отопительного сезона

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-26T17:16:15+03:00

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Подготовка к зиме в Калининграде находится в завершающей стадии. Как сообщил председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов, ресурсоснабжающие организации, теплосети, котельные и тепловые станции готовы на 100%, муниципальные предприятия – на 99,6%.

- Это связано с тем, что на сетях продолжаются работы, которые не влияют на начало отопительного сезона, - сказал Купцов.

Он отметил, что детские сады в Калининграде уже подключаются к теплоснабжению по заявкам руководителей. При этом, все дошкольных учреждения получили паспорта готовности, и подключение уже идёт в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU