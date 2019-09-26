Власти Калининграда обратили внимание на гибель вновь высаженных деревьев

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-26T17:27:24+03:00

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В Калининграде необходимо проработать механизм гарантийных обязательств по высаживаемым деревьям в качестве компенсационного озеленения. Такое мнение на своей странице в «Фейсбук» высказал глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

- Я сам регулярно обращаю внимание на вновь высаженные насаждения. Например, на улице Ермака недавно отремонтирован тротуар, сделано компенсационное озеленение, и видно, что деревья погибают и, к сожалению, это не единичная ситуация. По словам сотрудников администрации в этом году было отклонено и оправлено на доработку более 70 проектов компенсационного озеленения. Где-то деревья не той породы, не того диаметра и возраста, - написал Кропоткин.

Председатель горсовета добавил, что в ближайшее время будет в два этапа проводиться ремонт улицы Комсомольской с заменой дорожного полотна и ремонтом тротуара по всей улице.

- Будем очень внимательно разбираться в проекте, - заверил он.

Прокомментировал Кропоткин и ситуацию с вековыми деревьями в Центральном районе.

- Своей корневой системой они подняли тротуар, нарушают дорожное полотно. По многим улицам, например, Закавказской Нахимова, передвигаться по тротуарам, а тем более маломобильным группам населения, невозможно. Люди идут по дороге. Это небезопасно и неправильно. Есть опыт европейских стран, где деревья на тротуарах растут деревья до 40 лет, потом они меняются на молодые саженцы. Тротуары должны работать на пешеходов. Мы хотим видеть наш город зеленым и цветущим, со здоровыми и красивыми деревьями. Вековые деревья - для парков и скверов, - добавил Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU