Министр: Незаконный оборот выделенной калининградцам древесины составляет 60 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-26T17:55:05+03:00

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Часть древесины, которую выделяют жителям Калининградской области для собственных нужд, уходит на свободный рынок. Об этом на заседании комитета по сельскому хозяйству Облдумы заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

По его словам, министерство ведет мониторинг ситуации, незаконный оборот такой древесины составляет 60 млн рублей.

Министр также отметил, что спрос на заготовку древесины среди граждан ежегодно растет на 10 процентов. В этом году объем заготовки составляет 50 тыс кубометров древесины. Уже поступило больше пяти тысяч заявок от жителей области. При этом от граждан, проживающих в основном на востоке региона, поступает значительное количество жалоб на то, что к моменту подачи заявлений в МФЦ на востоке лесосека уже заканчивается. Как вариант в министерстве предлагают рассмотреть вопрос о заготовке древесины в другом муниципалитете.

- Есть граждане, которые по доверенности оформляют заявки. Мы рекомендовали муниципалитетам, включится в работу по сбору заявок на местах, поскольку именно местные власти знают, кто именно реально нуждается в заготовке древесины, - пояснил Олег Ступин.

ИСТОЧНИК KP.RU