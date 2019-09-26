2019-09-26T17:56:33+03:00
Происшествия

В Калининграде следствие просить помочь свидетелей смертельного избиения водителя

Роковой конфликт между автомобилистами произошел в июне этого года на улице Юрия Маточкина
Игорь ОРЕХОВ
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Свидетелями избиения водителя стали другие горожане.Свидетелями избиения водителя стали другие горожане.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СКР продолжает расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего горожанина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Все произошло 26 июня этого года. Средь бела дня во дворе дома № 6 по улице Маточкина автомобиль перегородил проезд другой машине. Водитель последней выразил недовольство, тут же получив от оппонента пару ударов кулаками и удар ногой голову. Победитель с схватке вскоре уехал, а 56-летний пострадавший от полученных травм в тот же день умер в больнице. Полиция сработала неплохо, и 11 июля подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан, а в дальнейшем заключен под стражу.

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Однако в рамках расследования уголовного дела для полного и всестороннего установления истины по делу возникла необходимость в допросе очевидцев произошедшего в тот роковой день на улице Маточкина. Поэтому СУ СКР по Калининградской области обращается к гражданам, обладающим информацией о свидетелях расследуемого преступления, изображенных на фотографиях с камеры наблюдения, с просьбой сообщить необходимые сведения лично, обратившись в следственный отдел по Ленинградскому району по адресу: Калининград, улица 9Апреля, дом 60 «А», либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 4012 30-57-65. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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