Под Калининградом изготавливали наркоконсервы

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-26T18:24:55+03:00

Коноплю с придомовой плантации сушили, а потом закатывали в банки

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Проведенная сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России совместно с коллегами из районного ОМВД при силовой поддержке бойцов СОБРа операция в одном из поселков Гурьевского района принесла удивительные результаты.

Как выяснилось, один 30-летний и двое 40-летних мужчин обиходили целую плантацию конопли. Канабис произрастал как на открытых грядках, так и в специально оборудованных теплицах. Достигшие необходимой кондиции кусты сушили, а затем закатывали в банки, производя своего рода наркоконсервы.

- У задержанных изъяли более 15 килограммов как растущей, так и сушеной конопли, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Кроме того, в доме у одного из фигурантов полицейские изъяли охотничий карабин с оптическим прицелом и порох. А у другого – 5 новых велосипедов, происхождение которых он не смог объяснить.

Возбуждены уголовные дела по признакам сразу трех статей УК РФ: «Незаконное хранение наркотиков», «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». За велики, возможно, тоже придется ответить – сейчас правоохранители устанавливают законных владельцев двухколесных транспортных средств. Кроме того, троицу проверяют на причастность к сбыту наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU