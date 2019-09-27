2019-09-27T10:14:27+03:00
Происшествия

В Калининграде пожарные вывели человека из горящей квартиры

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар случился в Калининграде в минувший четверг 26 сентября. В 13:10 поступило сообщение о том, что на улице Чаадаева горит квартира в многоэтажке.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что горела квартира в 9-этажном панельном доме. Был спасен один человек.

В одной из комнат огонь охватил мебель, площадь пожара составила 6 квадратных метров, прежде чем его потушили.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полтора года в Калининграде запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере IT и науки
Новый корпус детсада №59 на Сельме откроют до конца года
В Калининградской области арестовали почти 100 человек за неуплату административных штрафов
В Калининграде в пятницу нет электричества на десяти улицах
Шесть калининградских детсадов вошли в топ-500 лучших учреждений России
На ул. Дадаева в Калининграде установят переносной комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД
Под Калининградом изготавливали наркоконсервы
В Калининграде следствие просить помочь свидетелей смертельного избиения водителя
Министр: Незаконный оборот выделенной калининградцам древесины составляет 60 млн рублей
Власти Калининграда обратили внимание на гибель вновь высаженных деревьев
Мэрия Калининграда: Ремонт на сетях не повлияет на начало отопительного сезона
Торговая палата Гамбурга завершает работу в Калининграде из-за "экономии средств"
В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел
В Нестерове сгорел автомобиль «Ауди 100»
Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге
На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера