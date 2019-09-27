В Калининграде пожарные вывели человека из горящей квартиры
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Пожар случился в Калининграде в минувший четверг 26 сентября. В 13:10 поступило сообщение о том, что на улице Чаадаева горит квартира в многоэтажке.
Пресс-служба МЧС России по Калининградской области сообщает, что горела квартира в 9-этажном панельном доме. Был спасен один человек.
В одной из комнат огонь охватил мебель, площадь пожара составила 6 квадратных метров, прежде чем его потушили.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU