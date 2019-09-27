На ул. Дадаева в Калининграде установят переносной комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-27T10:36:48+03:00

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На улице Дадаева в Калининграде установят переносной комплекс фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- На месте бывшей промзоны т растёт новый микрорайон, и как следствие возрос автомобильный трафик на дороге. И ладно бы новые соседи ездили по правилам, но нет. По словам местных жителей, для многих водителей, если улица свободна, нарушить ПДД – «святая обязанность», - отметили в администрации.

Ориентировочно, комплекс появится на Дадаева уже во вторник-среду на следующей неделе.

- Дальше анализ этих данных покажет, как заставить гонщиков вспомнить о том, что они в этом городе ещё и люди живут, помимо них. Конечно, хочется установить подобные комплексы сразу на всех улицах, но, по словам представителя ГИБДД у них таких аппаратов всего 13 на всю область. А оборудование стационарной камеры обойдётся бюджету примерно в 2.5 млн рублей, - добавили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU