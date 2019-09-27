Шесть калининградских детсадов вошли в топ-500 лучших учреждений России
В России определили 500 лучших детских садов. В их число вошли шесть дошкольных учреждений Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди них – отделения дошкольного образования школы №2 в Немане и гимназии «Альбертина», детский сад №3 в Светлом, детский сад №5 в Гусеве, детские сады №3 и №23 в Зеленоградске.
Кроме того, были объявлены победители конкурсного отбора педагогических работников дошкольного образования на получение гранта в 50 тысяч рублей. Ими стали десять представителей образовательной системы региона. По решению министра образования все победители направляются для участия в заочном федеральном этапе конкурса «Воспитатели России».
ИСТОЧНИК KP.RU