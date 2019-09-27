В Калининграде в пятницу нет электричества на десяти улицах

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-27T10:47:50+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в Калининграде в течение дня будет отключено электричество в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Батальная 14-16а, ул. Полоцкая 1, 45.

До 17 часов не будет электричества на ул. Калинина (Чкаловск).

До 18 часов электричество отключено на ул. Л. Иванихиной 9 (МАОУ СОШ №56), 12-14, ул. Пушкина 1-7,9,11а пр-т Мира 2-6,8,9а,61,63а ул. Минина и Пожарского 2,3,6,16 ул. Е. Ковальчук 3-9, пр-т Московский 2-4,14,14б,24,36-38, ул. Мариупольская 1-12,14-22,26-38.

Холодной воды до 18 часов не будет на ул. Буткова 1, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, ул. Красноярская1-3.

ИСТОЧНИК KP.RU