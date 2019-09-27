В Калининградской области арестовали почти 100 человек за неуплату административных штрафов
В Калининградской области в течение пяти дней проходила операция «Должник» по выявлению неплательщиков штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Участковые вместе с судебными приставами посетили 341 адрес неплательщиков, всем должникам выданы повестки о явке в территориальные отделы судебных приставов.
97 нарушителей были арестованы на срок от 1 до 15 суток, 49 неплательщикам назначены обязательные работы. В отношении горожан, не уплативших своевременно штрафы за правонарушения, полицейские составили 346 административных протоколов. Нарушителей, отказавшихся от добровольной уплаты штрафов, принудительно обяжут погасить задолженности, заявили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU