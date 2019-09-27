2019-09-27T10:54:49+03:00
Общество

В Калининградской области арестовали почти 100 человек за неуплату административных штрафов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в течение пяти дней проходила операция «Должник» по выявлению неплательщиков штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Участковые вместе с судебными приставами посетили 341 адрес неплательщиков, всем должникам выданы повестки о явке в территориальные отделы судебных приставов.

97 нарушителей были арестованы на срок от 1 до 15 суток, 49 неплательщикам назначены обязательные работы. В отношении горожан, не уплативших своевременно штрафы за правонарушения, полицейские составили 346 административных протоколов. Нарушителей, отказавшихся от добровольной уплаты штрафов, принудительно обяжут погасить задолженности, заявили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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