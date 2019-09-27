2019-09-27T10:58:37+03:00
Общество

Новый корпус детсада №59 на Сельме откроют до конца года

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Дополнительный корпус детсада №59 на улице Согласия в Калининграде будет введен в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин, сейчас работы на объекте ведутся хорошими темпами.

- Мы вышли на плановые показатели по срокам. Завершена кровля, заканчиваются работы по фасаду и монтаж всех инженерных систем, внутри ведутся отделочные работы, началась поставка оборудования. Поэтому я уверен, что в конце года мы введем этот корпус в эксплуатацию. Это самостоятельное здание, здесь абсолютно автономное инженерное обеспечение, свой пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет. При этом нам удалось включить его в реестр экономически эффективной документации повторного применения, и мы планируем в Калининграде построить еще, как минимум, два таких объекта, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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