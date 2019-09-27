За полтора года в Калининграде запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере IT и науки

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-27T11:10:18+03:00

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За последние полтора года в Калининградской области запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере информационных технологий и научной деятельности. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Алиханов отметил, что все эти проекты являются резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области, для которых с 1 января 2018 года заработали новые льготы и преференции.

- Концентрация на территории области разработчиков программного обеспечения позволит создавать и апробировать программные продукты для промышленности региона и тиражировать положительный опыт, продукты на остальную часть России, – рассказал Антон Алиханов. – Что касается создания центра компетенций, то уже есть первые результаты работы правительства области с нашими партнерами. С апреля этого года в Калининграде работает инжиниринговый центр швейцарской компании АВВ.

Глава региона добавил, что инжиниринговый центр позволит создать в течение года свыше ста высококвалифицированных рабочих мест, привлечь специалистов инжинирингового центра Калининграда к обучению и работам на объектах ABB в Европе, Африке, Америке, обеспечитьтрансфер знаний и технологий с целью развития инжиниринговых компетенций в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU