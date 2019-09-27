2019-09-27T11:57:46+03:00
Происшествия

Калининградец получил срок за убийство, совершенное 7 лет назад

Хозяин кафе зарезал посетителя и выбросил его тело в мусорный контейнер
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 27 сентября Центральный районный суд Калининграда приговорил убийцу жителя Москвы к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Дело было еще в июле 2012 года. В кафе на Советском проспекте между владельцем заведения и посетителем – 45-летним москвичом произошел конфликт. Сначала мужчины выясняли отношения на словах, потом сошлись в драке. Кабатчик жестоко избил клиента, но этого ему показалось мало – он схватил нож и ударил им оппонента в шею. Потерпевший скончался на месте.

Заметая следы, убийца вытащил труп на улицу и бросил в мусорный контейнер, стоявший неподалеку от заведения. В итоге тело отвезли на городскую свалку, и впоследствии правоохранителям его так и не удалось обнаружить.

Однако известный принцип «нет тела – нет дела», по крайней мере, в данном случае не соответствует действительности. Пропавшего москвича хватился его друг, который обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении человека. Уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ было возбуждено региональным Управлением СКР 5 сентября того же года.

- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. – Однако наши сотрудники совместно с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД РФ по Калининградской области продолжали кропотливую и слаженную работу по установлению личности преступника. В ноябре 2018 года были получены достаточные данные, указывающие на причастность к тому моменту уже бывшего хозяина кафе к совершению убийства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал частично, заявив, что не имел намерения никого лишать жизни и сам не ожидал, что его действия будут иметь столь печальные последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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