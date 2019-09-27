2019-09-27T12:14:47+03:00
Дом. Семья

Несколько сотен летучих мышей поймали на Куршской косе

Нетопырей и кожанов посчитали на полевом стационаре «Фрингилла»
Александр КАТЕРУША
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Кожан.Кожан.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В этом году ученые впервые решили устроить массовый отлов летучих мышей на Куршской косе, чтобы оценить миграцию этих животных (она проходит над Куршской косой по ночам в августе-сентябре).

Эксперимент с 30 августа по 5 сентября проводили ученые из Германии в сотрудничестве с нашими специалистами биостанции «Рыбачий» и национального парка.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, при помощи сетей длиной от 10 до 18 метров и высотой 8 метров за четыре ночи на Куршской косе в районе полевого стационара «Фрингилла» удалось отловить 589 летучих мышей пяти видов.

- Самый многочисленный вид это нетопырь Натузиуса – их поймали 515 особей. Попалась 41 вечерница рыжая, 28 кожанов двухцветных, 4 малых нетопыря и 1 ночница Брандта, - рассказали ученые.

Все пойманные на этот раз на Куршской косе летучие мыши были окольцованы и взвешены, у каждой определили пол.

Один нетопырь был пойман с российским кольцом – мышь была окольцована на Куршской косе весной 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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