Калининградец отсудил у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-27T12:54:50+03:00

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В Калининграде владелец машины отсудил компенсацию ущерба за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В сентябре прошлого года мужчина ехал по улице Некрасова. При подъезде к перекрестку с ул. Невского на его машину упала часть дерева.

Мужчина подал в суд на комитет городского хозяйства мэрии Калининграда. Именно сотрудники этого подразделения администрации должны были следить за состоянием зеленых насаждений и организовывать работы по санитарной рубке аварийных деревьев.

Суд согласился с требованиями пострадавшего и взыскал с комитета городского хозяйства

материальный ущерб в сумме 80 873 рубля, а также судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 2 626,19 рублей, услуг представителя – 10 000 рублей¸ стоимости заключения специалиста – 3 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU