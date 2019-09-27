2019-09-27T12:54:50+03:00
Общество

Калининградец отсудил у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде владелец машины отсудил компенсацию ущерба за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В сентябре прошлого года мужчина ехал по улице Некрасова. При подъезде к перекрестку с ул. Невского на его машину упала часть дерева.

Мужчина подал в суд на комитет городского хозяйства мэрии Калининграда. Именно сотрудники этого подразделения администрации должны были следить за состоянием зеленых насаждений и организовывать работы по санитарной рубке аварийных деревьев.

Суд согласился с требованиями пострадавшего и взыскал с комитета городского хозяйства

материальный ущерб в сумме 80 873 рубля, а также судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 2 626,19 рублей, услуг представителя – 10 000 рублей¸ стоимости заключения специалиста – 3 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде установили искусственные неровности около школ и детсадов на пяти улицах
В Калининграде на улице Озерова выбросили на улицу тысячи книг
Следующий матч в розыгрыше Кубка России «Балтика» сыграет в Москве
Отопление в жилых домах в Советске начнут подключать с 1 октября
30-летней жительнице Калининграда грозит до 10 лет за хранение опиоидного анальгетика
В Калининграде расследуют гибель рабочего-плиточника
Евгений Гришковец собирает у зрителей деньги на создание видеоверсии своего спектакля
В Калининграде на директора мебельной фирмы завели дело за неуплату 16 млн рублей налогов
На ул. А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Несколько сотен летучих мышей поймали на Куршской косе
Калининградец получил срок за убийство, совершенное 7 лет назад
За полтора года в Калининграде запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере IT и науки