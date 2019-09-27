2019-09-27T13:12:26+03:00
Происшествия

На ул. А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Фото: Екатерина МолинаФото: Екатерина МолинаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 сентября, на улице А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

- Паровозик сразу за поворотом с Куйбышева, в сторону выезда из города, написал один из очевидцев.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде установили искусственные неровности около школ и детсадов на пяти улицах
В Калининграде на улице Озерова выбросили на улицу тысячи книг
Следующий матч в розыгрыше Кубка России «Балтика» сыграет в Москве
Отопление в жилых домах в Советске начнут подключать с 1 октября
30-летней жительнице Калининграда грозит до 10 лет за хранение опиоидного анальгетика
В Калининграде расследуют гибель рабочего-плиточника
Евгений Гришковец собирает у зрителей деньги на создание видеоверсии своего спектакля
В Калининграде на директора мебельной фирмы завели дело за неуплату 16 млн рублей налогов
Калининградец отсудил у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Несколько сотен летучих мышей поймали на Куршской косе
Калининградец получил срок за убийство, совершенное 7 лет назад
За полтора года в Калининграде запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере IT и науки