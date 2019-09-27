На ул. А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-27T13:12:26+03:00

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В пятницу, 27 сентября, на улице А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

- Паровозик сразу за поворотом с Куйбышева, в сторону выезда из города, написал один из очевидцев.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU