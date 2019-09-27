На ул. А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Фото: Екатерина МолинаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В пятницу, 27 сентября, на улице А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
- Паровозик сразу за поворотом с Куйбышева, в сторону выезда из города, написал один из очевидцев.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU