В Калининграде на директора мебельной фирмы завели дело за неуплату 16 млн рублей налогов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на генерального директора компании, занимающейся торговлей мебелью, завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК.
По версии следствия, в 2017 году 56-летний бизнесмен создал формальный документооборот по сделкам и включил эти сведения в налоговые декларации. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС в размере 16,2 млн рублей.
Сейчас по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU