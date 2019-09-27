2019-09-27T13:18:51+03:00
Общество

В Калининграде на директора мебельной фирмы завели дело за неуплату 16 млн рублей налогов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на генерального директора компании, занимающейся торговлей мебелью, завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК.

По версии следствия, в 2017 году 56-летний бизнесмен создал формальный документооборот по сделкам и включил эти сведения в налоговые декларации. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС в размере 16,2 млн рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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