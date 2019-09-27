2019-09-27T13:58:48+03:00
Звезды

Евгений Гришковец собирает у зрителей деньги на создание видеоверсии своего спектакля

Работу под названием «Предисловие» презентуют до конца года
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
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Наш знаменитый земляк, писатель и актер Евгений Гришковец организует 11 октября видеозапись своего нового спектакля «Предисловие». По словам автора, спектакль живет уже год, он «почти идеально отработан и приобрел ту форму, которую можно зафиксировать в виде видеоверсии».

«Спектакль будет сниматься шестью камерами. Процесс монтажа, компьютерная обработки, запись и сведение звука займут минимум два месяца кропотливой работы. Это стоит денег», - пишет Евгений Гришковец в своем Интернет-дневнике и отмечает, что львиная доля бюджета уйдет на покупку прав на использование музыки.

Артист объявил о сборе средств на создание видеоверсии «Предисловия», которая будет состоять из двух частей. Деньги собирают на одной из популярных краудфандинговых платформ.

«Ни рубля из ваших инвестиций не пойдет лично мне и моей команде. Все средства будут потрачены на техническую работу по созданию видеоверсии», - отмечает автор.

Собрат необходимо 1 млн 850 тысяч рублей. Больше 300 тысяч уже накоплено.

«Предисловие» это самый длинный по времени спектакль Евгения Гришковца – идет без антракта минимум 2 часа 40 минут. При этом видеоверсия займет куда больше времени.

«Этот спектакль все время растет. В день премьеры я исполнял его 1 час 50 минут. За полтора сезона он вырос почти на час. 11 октября я намерен сыграть все накопившееся, и видеоверсия, скорее всего, будет не короче трех с половиной часов. То есть только в видеоварианте можно будет увидеть полную версию спектакля», - отмечает Евгений и обещает, что работа будет выполнена максимально качественно.

Одно но – Гришковец уверен в том, что просмотр спектакля с экрана не даст, и не может дать, тех ощущений, впечатлений, которые может дать театральный зал и сцена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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