В Калининграде расследуют гибель рабочего-плиточника

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-27T13:59:48+03:00

Обвиняемым по уголовному делу проходит бригадир, не проведший необходимый инструктаж и не организовавший стажировку

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении бригадира строительной бригады, где в августе этого года погиб один из рабочих. Руководитель обвиняется в нарушении правил строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В процессе производства работ по наружному утеплению стен одного из домов по улице Согласия 24-летний плиточник, трудившийся всего второй день, упал со строительных лесов, получив несовместимые с жизнью травмы. Причиной трагедии, по версии следствия, стало то, что бригадир не провел с сотрудником инструктаж по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, не организовал для новичка стажировку.

Как сообщили в СУ СКР, в рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели, изъята необходимая техническая и иная документация, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU