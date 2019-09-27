30-летней жительнице Калининграда грозит до 10 лет за хранение опиоидного анальгетика

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-27T14:37:48+03:00

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В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В ходе личного досмотра у 30-летней женщины обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установили, что в составе наркотического вещества находилось около 2 граммов карфентанила – мощного опиоидного анальгетика.

На задержанную завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Ей грозит до 10 лет колонии, добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU