Следующий матч в розыгрыше Кубка России «Балтика» сыграет в Москве
.Фото: Александр Подгорчук
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Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между калининградской «Балтикой» и «Торпедо» пройдет в Москве. Об этом стало известно после жеребьевки, на которой определяли хозяев поля.
Игра состоится 30 октября на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.
Напомним, в 1/16 Кубка России «Балтика» на своем поле обыграла московский «Локомотив». Победу балтийцы одержали в серии послематчевых пенальти.
ИСТОЧНИК KP.RU