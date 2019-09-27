Следующий матч в розыгрыше Кубка России «Балтика» сыграет в Москве

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-27T15:29:56+03:00

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Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между калининградской «Балтикой» и «Торпедо» пройдет в Москве. Об этом стало известно после жеребьевки, на которой определяли хозяев поля.

Игра состоится 30 октября на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.

Напомним, в 1/16 Кубка России «Балтика» на своем поле обыграла московский «Локомотив». Победу балтийцы одержали в серии послематчевых пенальти.

ИСТОЧНИК KP.RU