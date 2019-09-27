2019-09-27T15:42:34+03:00
Общество

В Калининграде на улице Озерова выбросили на улицу тысячи книг

Очевидцы сообщают, что многие книги библиотечные
Иван МАРКОВ
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Выброшенные книги на улице ОзероваВыброшенные книги на улице ОзероваФото: предоставлено очевидцем
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В пятницу в калининградском интернет-сообществе ЯД появилась публикация о тысячах книг, выброшенных на улицу. Очевидец сообщил, что тома сложены в пакеты и коробки за торговым центром «МегаМаркет» на улице Генерала Озерова.

- Какие-то добрые люди выкинули тонну библиотечных книг, - пишет очевидец, - есть очень редкие экземпляры (по типу собрания Тарзана). Так-то все это лежит и мокнет. Жалко. Предлагаю всем неравнодушным, прийти и взять пяток-другой, пополнить домашнюю библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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