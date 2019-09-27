СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-27T15:49:14+03:00

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В Калининграде установили искусственные неровности около школ и детсадов на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые «лежачие полицейские» появились около детсада №125 на улице Артиллерийской, на улице Береговой, Комсомольской, а также на проезде вдоль школы №9 на балтийском шоссе и на улице Грекова около КГТУ.

Также около 51 школы в Калининграде обновили «зебры», у 13 детсадов – отремонтировали искусственные неровности.

ИСТОЧНИК KP.RU