Вторую очередь пешеходной зоны на ул. Баранова откроют 4 октября
.Фото: Александр Подгорчук
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На следующей неделе в Калининграде будет открыта вторая очередь пешеходной зоны на улице Баранова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за открытия пешеходной зоны на Баранова 4 октября с 14 часов до 18 часов будет закрыто движение транспорта по ул. Партизанской на участке от ул. Ракитной до ул. Проф. Баранова и по ул. Проф. Баранова на участке от ул. Партизанской до ул. Пролетарской.
ИСТОЧНИК KP.RU