Калининградец переколотил камнями окна в доме тестя

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-27T16:52:09+03:00

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До двух лет лишения свободы грозит жителю Гвардейска за нападение на дом родителей жены.

После супружеской ссоры благоверная гвардейца уехала в поселок Озерки, где находится родительский дом. Весь оставшийся день покинутый муж вынашивал планы мести, а когда стемнело, отправился к теперешнему пристанищу беглянки и с камнями разбил стекла в двух окнах.

Участковые уполномоченные полиции опросили потерпевших и возможных свидетелей, без особого труда установив личность камнеметателя. Задержанный сознался в содеянном, после чего настала очередь дознавателей МО МВД РФ «Гвардейский», которые возбудили уголовное дело по признакам статьи «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Мимо этого окна я спокойно не хожу…» (с)

ИСТОЧНИК KP.RU