Загорелся корпус БФУ имени Канта на улице Невского

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-27T17:22:16+03:00

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В Калининграде на улице Невского загорелся корпус БФУ имени И. Канта. Возгорание случилось в пятницу 27 сентября около 16:00.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России, зафиксировали возгорание утеплителя при производстве ремонтных работ.

На месте работают два пожарных расчета.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализован, - уточнили в МЧС.

В университете подтвердили, что на крыше университетского корпуса проходили ремонтные работы. Очевидно, строители пренебрегли техникой безопасности.

- Эвакуация из здания прошла в кратчайшие сроки. Сейчас оценивается ущерб от пожара. Ответственность несет подрядная организация, которая проводит работы на крыше, - сообщили «Комсомолке» в университете.

Пострадавших в результате пожара нет.

ИСТОЧНИК KP.RU