Загорелся корпус БФУ имени Канта на улице Невского
В Калининграде на улице Невского загорелся корпус БФУ имени И. Канта. Возгорание случилось в пятницу 27 сентября около 16:00.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России, зафиксировали возгорание утеплителя при производстве ремонтных работ.
На месте работают два пожарных расчета.
- Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализован, - уточнили в МЧС.
В университете подтвердили, что на крыше университетского корпуса проходили ремонтные работы. Очевидно, строители пренебрегли техникой безопасности.
- Эвакуация из здания прошла в кратчайшие сроки. Сейчас оценивается ущерб от пожара. Ответственность несет подрядная организация, которая проводит работы на крыше, - сообщили «Комсомолке» в университете.
Пострадавших в результате пожара нет.
ИСТОЧНИК KP.RU