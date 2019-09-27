В Гвардейске будут судить двух сотрудников исправительной колонии за избиение осужденного

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-27T17:59:27+03:00

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В Гвардейский районный суд поступило уголовное дело по обвинению двоих сотрудников исправительной колонии в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, летом 2017 года сотрудники колонии избили одного из осужденных в комнате обыска. В материалах дела отмечается, что обвиняемые применяли спецсредства.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU