2019-09-27T18:19:23+03:00
Общество

Калининградца арестовали на двое суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Славского района арестовали за неповиновение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчина отказался показывать документы, а также назвать свои данные. Полицейские решили доставить его в отдел, однако он попытался сбежать.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен прав за отказ проходить медосвидетельствование.

Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовал на двое суток. Также на мужчину завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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