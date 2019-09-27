Калининградца арестовали на двое суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД
Жителя Славского района арестовали за неповиновение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчина отказался показывать документы, а также назвать свои данные. Полицейские решили доставить его в отдел, однако он попытался сбежать.
В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен прав за отказ проходить медосвидетельствование.
Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовал на двое суток. Также на мужчину завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU