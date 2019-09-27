Калининградца арестовали на двое суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-27T18:19:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Славского района арестовали за неповиновение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчина отказался показывать документы, а также назвать свои данные. Полицейские решили доставить его в отдел, однако он попытался сбежать.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен прав за отказ проходить медосвидетельствование.

Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и арестовал на двое суток. Также на мужчину завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU