В Калининграде уголовник пытался убежать от полицейских по крышам

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-27T18:44:44+03:00

До этого 28-летний горожанин избил своего соседа, который оказался в больнице с многочисленными переломами

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Диагностировав у доставленного к ним 37-летнего горожанина многочисленные переломы костей, врачи калининградской больниц заподозрили, что травмы могут иметь криминальное происхождение. И сообщили о пациенте в ОМВД России по Центральному району.

Сам мужчина уверял, что просто очень неудачно упал, хотя все свидетельствовало о том, что его кто-то зверски избил. Наконец, беднягу удалось разговорить, и он признался, что стал жертвой тяжелого на руку 28-летнего соседа, но боялся признаться в этом из страха перед ним. Правоохранители отправились за подозреваемым.

- Злоумышленник, увидев стражей порядка, попытался скрыться и вылез через окно на крышу дома, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Оперативникам тоже пришлось лезть на чердак, в скором времени беглец был задержан и препровожден в отдел полиции. Как выяснилось, данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уголовнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU