Первые шаги новорожденного муравьеда в Калининградском зоопарке попали на видео
Малыш муравьед, который родился в Калининградском зоопарке 10 сентября, делает свои первые шаги. Видеозапись первой самостоятельной прогулки опубликовала пресс-служба зоопарка. На кадрах видно, как маленький муравьед, покачиваясь на длинных лапах, неуверенно топает по кафельной плитке, а затем карабкается на маму.
Как рассказали зоологи, мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически незаметен.
Напомним, детеныш родился в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор. Сейчас мать с детенышем, пол которого еще не известен, находятся в зимнем павильоне.
Интересно, что рацион матери, которая сама кормит новорожденного молоком, увеличен на 25%. Муравьеды питаются материнским молоком примерно до 6-месячного возраста.
Единственную в России пару гигантских муравьедов Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению муравьедов.
19 декабря 2017 года в Калининград из Пражского зоопарка прибыл самец муравьеда по кличке Лектор 2016 года рождения. 18 марта 2018 года из зоопарка Йесперхус (Дания) прибыла его ровесница - самка по кличке Кайя.
ИСТОЧНИК KP.RU