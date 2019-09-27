2019-09-27T19:04:17+03:00
Дом. Семья

Первые шаги новорожденного муравьеда в Калининградском зоопарке попали на видео

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Малыш муравьед, который родился в Калининградском зоопарке 10 сентября, делает свои первые шаги. Видеозапись первой самостоятельной прогулки опубликовала пресс-служба зоопарка. На кадрах видно, как маленький муравьед, покачиваясь на длинных лапах, неуверенно топает по кафельной плитке, а затем карабкается на маму.

Как рассказали зоологи, мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически незаметен.

Напомним, детеныш родился в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор. Сейчас мать с детенышем, пол которого еще не известен, находятся в зимнем павильоне.

Интересно, что рацион матери, которая сама кормит новорожденного молоком, увеличен на 25%. Муравьеды питаются материнским молоком примерно до 6-месячного возраста.

Единственную в России пару гигантских муравьедов Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению муравьедов.

19 декабря 2017 года в Калининград из Пражского зоопарка прибыл самец муравьеда по кличке Лектор 2016 года рождения. 18 марта 2018 года из зоопарка Йесперхус (Дания) прибыла его ровесница - самка по кличке Кайя.

kaliningrad_zookaliningrad_zoo
Закончим неделю коротким, но очень милым видео. Двухнедельный муравьед делает свои первые шаги Ну вот, теперь можно и отдохнуть) Хороших выходных, друзья!
519 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале октября на ул.Киевской в Калининграде начнут строить тротуар
В Калининграде уголовник пытался убежать от полицейских по крышам
Калининградца арестовали на двое суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД
В Гвардейске будут судить двух сотрудников исправительной колонии за избиение осужденного
Загорелся корпус БФУ имени Канта на улице Невского
Калининградец переколотил камнями окна в доме тестя
Вторую очередь пешеходной зоны на ул. Баранова откроют 4 октября
В Калининграде установили искусственные неровности около школ и детсадов на пяти улицах
В Калининграде на улице Озерова выбросили на улицу сотни книг
Следующий матч в розыгрыше Кубка России «Балтика» сыграет в Москве
Отопление в жилых домах в Советске начнут подключать с 1 октября
30-летней жительнице Калининграда грозит до 10 лет за хранение опиоидного анальгетика
В Калининграде расследуют гибель рабочего-плиточника
Евгений Гришковец собирает у зрителей деньги на создание видеоверсии своего спектакля
В Калининграде на директора мебельной фирмы завели дело за неуплату 16 млн рублей налогов
На ул. А. Невского в Калининграде столкнулись пять автомобилей
Калининградец отсудил у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
Несколько сотен летучих мышей поймали на Куршской косе
Калининградец получил срок за убийство, совершенное 7 лет назад
За полтора года в Калининграде запустили более 30 новых инвестпроектов в сфере IT и науки