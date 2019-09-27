В начале октября на ул.Киевской в Калининграде начнут строить тротуар

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-27T18:59:01+03:00

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На следующей неделе на четной стороне улицы Киевской в Калининграде начнут строить тротуар. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На прошедшем в пятницу рабочем совещании подрядчики представители мэрии пришли к выводу, что работы на будущих трамвайных путях и проезжей части практически не мешают приступить к строительству тротуара

По состоянию 27 сентября, монтажники уже вывели трамвайный путь с поворота у депо на прямой отрезок. Сегодня вечером начнётся заливка бетоном плиты под выставленными на порталах рельсами, также продолжается подготовка песчано-щебёночного основания под асфальт.

В пресс-службе мэрии вновь подтвердили, что движение по временной схеме на реконструированном участке планируют открыть в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU