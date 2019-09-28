Волонтеры высадили на Куршской косе 1200 сосен

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-28T11:26:56+03:00

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На Куршской косе в рамках проекта «Лес Победы» высадили 1200 сосен. Акция прошла на месте пожара вблизи поселка Морское, сообщает пресс-служба нацпарка.

Сосну обыкновенную сажали волонтеры – 60 сотрудников Калининградского управления ГИБДД, ветеранов и членов их семей в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы». На месте посадки также установили памятный стенд в честь героев Великой Отечественной войны.

- Восстановление леса на сухой и открытой всем ветрам дюне происходит медленно – в несколько этапов, начиная с 2015 года, когда в рамках Марша парков начали укреплять склоны пострадавшего участка, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU