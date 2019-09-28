2019-09-28T11:26:56+03:00
Общество

Волонтеры высадили на Куршской косе 1200 сосен

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

На Куршской косе в рамках проекта «Лес Победы» высадили 1200 сосен. Акция прошла на месте пожара вблизи поселка Морское, сообщает пресс-служба нацпарка.

Сосну обыкновенную сажали волонтеры – 60 сотрудников Калининградского управления ГИБДД, ветеранов и членов их семей в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы». На месте посадки также установили памятный стенд в честь героев Великой Отечественной войны.

- Восстановление леса на сухой и открытой всем ветрам дюне происходит медленно – в несколько этапов, начиная с 2015 года, когда в рамках Марша парков начали укреплять склоны пострадавшего участка, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года полторы тысячи калининградцев пострадали от укусов животных
Калининградец получил 3,5 года за разбойное нападение и хранение наркотиков
В Калининградской области в выходные пройдут проверки водителей на опьянение
В Калининграде сбили 17-летнего подростка на электросамокате
30-летний калининградец попался на кражах дорогостоящего алкоголя
В Черняховске под колеса автомобиля попала 16-летняя девушка
В Калининграде в автобусе умерла пассажирка
Суд обязал жительницу Янтарного демонтировать камеры наблюдения во дворе дома
В начале октября центре Зеленоградска закроют движение транспорта
В Пионерском автостопщик отказался платить за проезд и сломал водителю челюсть
Молодой калининградец сжег автомобильный кунг «из озорства»
В начале октября на ул.Киевской в Калининграде начнут строить тротуар