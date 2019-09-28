Молодой калининградец сжег автомобильный кунг «из озорства»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-28T11:30:56+03:00

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В Светлогорске полицейские задержали молодого пиромана. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний житель поселка Донское поджег автомобильный кунг. Материальный ущерб сейчас устанавливается.

- При допросе молодой человек вину в совершении преступления признал и пояснил, что поджёг чужое имущество из озорства, - добавили в пресс-службе полиции

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU