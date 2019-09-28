2019-09-28T11:50:11+03:00
Общество

В Пионерском автостопщик отказался платить за проезд и сломал водителю челюсть

Виктор Сергеев
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В Пионерском полицейские задержали мужчину, который избил 52-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летний калининградец решил добраться автостопом из Калининграда до Пионерского и остановил машину, за рулём которой находился 52-летний потерпевший.

- Когда автомобиль прибыл в Пионерский, между пассажиром и водителем произошёл конфликт из-за оплаты. В результате пьяный пассажир несколько раз ударил водителя и сломал ему челюсть, - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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