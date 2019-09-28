В Пионерском автостопщик отказался платить за проезд и сломал водителю челюсть
В Пионерском полицейские задержали мужчину, который избил 52-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
25-летний калининградец решил добраться автостопом из Калининграда до Пионерского и остановил машину, за рулём которой находился 52-летний потерпевший.
- Когда автомобиль прибыл в Пионерский, между пассажиром и водителем произошёл конфликт из-за оплаты. В результате пьяный пассажир несколько раз ударил водителя и сломал ему челюсть, - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU