С начала года полторы тысячи калининградцев пострадали от укусов животных

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-28T16:03:10+03:00

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За девять месяцев 2019 года в регионе от укусов животных пострадало полторы тысячи человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Годом ранее от укусов, оцарапывания и ослюнения животными в Калининградской области пострадало 2089 человек, из них назначено лечение 1502 потсрдавшим.

В Роспотребнадзоре отмечают, что при укусе, оцарапывании, ослюнении надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 мин., затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

ИСТОЧНИК KP.RU