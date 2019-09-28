Калининградские магазины продолжают нарушать правила выкладки молочной продукции

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-28T19:31:37+03:00

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В Калининградской области торговые сети и магазины по-прежнему не соблюдают новые правила выкладки натуральной молочной продукции и продуктов с заменителями молочного жира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, с 1 июля этого года магазины должны визуально отделять натуральные молочные продукты от молокосодержащих, а также сопровождать последние информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Сотрудники Роспотребнадзора проверили 483 магазина в Калининградской области, в 262-х торговых точках натуральная молочка никак не была отделена от ненатуральной.

По данным фактам было составлено 190 протоколов, всего выписано штрафов на 278 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU