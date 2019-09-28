Калининградские магазины продолжают нарушать правила выкладки молочной продукции
В Калининградской области торговые сети и магазины по-прежнему не соблюдают новые правила выкладки натуральной молочной продукции и продуктов с заменителями молочного жира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Напомним, с 1 июля этого года магазины должны визуально отделять натуральные молочные продукты от молокосодержащих, а также сопровождать последние информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Сотрудники Роспотребнадзора проверили 483 магазина в Калининградской области, в 262-х торговых точках натуральная молочка никак не была отделена от ненатуральной.
По данным фактам было составлено 190 протоколов, всего выписано штрафов на 278 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU