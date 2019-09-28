В Зеленоградском районе создали 12 особо охраняемых природных территорий

СЕГОДНЯ 20:37 2019-09-28T20:37:23+03:00

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На территории Зеленоградского района создано 12 особо охраняемых природных территорий, это позволит защитить их от застройки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Особо охраняемые территории местного значения созданы на территории поселков Красноторовка, Холмогоровка, Васильково, Поваровка, Зеленый Гай, Рощино, Вершково, Куликово, Низовка, Малиновка (парк Западный), Муромское. В Зеленоградске таким статусом наделена территория санаторского парка.

- Администрация зарегистрировала право собственности на данные территории в целях их сохранения и развития, - сообщается на сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU