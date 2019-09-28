Суд обязал жительницу Янтарного демонтировать камеры наблюдения во дворе дома
В 2015 году жительница Янтарного установила по всему периметру многоквартирного дома камеры видеонаблюдения. Таким образом женщина хотела обеспечить безопасность своего, и не только, имущества.
Однако это не понравилось одной из соседок. Посчитав, что камеры ведут незаконный контроль ее личной жизни, она подала в суд. Кроме этого, общее собрание жильцов также оказалось не в восторге от камер.
В результате суд обязал женщину демонтировать камеры. Она, конечно, попыталась оспорить это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU