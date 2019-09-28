2019-09-28T13:14:23+03:00
Общество

Суд обязал жительницу Янтарного демонтировать камеры наблюдения во дворе дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2015 году жительница Янтарного установила по всему периметру многоквартирного дома камеры видеонаблюдения. Таким образом женщина хотела обеспечить безопасность своего, и не только, имущества.

Однако это не понравилось одной из соседок. Посчитав, что камеры ведут незаконный контроль ее личной жизни, она подала в суд. Кроме этого, общее собрание жильцов также оказалось не в восторге от камер.

В результате суд обязал женщину демонтировать камеры. Она, конечно, попыталась оспорить это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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