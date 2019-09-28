2019-09-28T14:31:24+03:00
Общество

30-летний калининградец попался на кражах дорогостоящего алкоголя

Виктор Сергеев
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Полицейские задержала калининградца, который воровал дорогой алкоголь из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию стали поступать заявления от продавцов алкогольных магазинов о пропажах дорогостоящего алкоголя. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские обнаружили вора и установили его личность.

Любителем бесплатного алкоголя оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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