30-летний калининградец попался на кражах дорогостоящего алкоголя
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Полицейские задержала калининградца, который воровал дорогой алкоголь из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию стали поступать заявления от продавцов алкогольных магазинов о пропажах дорогостоящего алкоголя. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские обнаружили вора и установили его личность.
Любителем бесплатного алкоголя оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU