2019-09-28T14:40:25+03:00
Происшествия

В Калининграде сбили 17-летнего подростка на электросамокате

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу вечером в Калининграде сбили подростка на электросамокате. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20:50 на улице Дзержинского. Водитель «Фольксвагена» в районе дома №98 сбила 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате.

В результате наезда подросток получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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