В Калининграде сбили 17-летнего подростка на электросамокате

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-28T14:40:25+03:00

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В пятницу вечером в Калининграде сбили подростка на электросамокате. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20:50 на улице Дзержинского. Водитель «Фольксвагена» в районе дома №98 сбила 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате.

В результате наезда подросток получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU