В Калининградской области в выходные пройдут проверки водителей на опьянение
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с 28 по 29 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В течение двух дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU