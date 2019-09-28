В Калининградской области в выходные пройдут проверки водителей на опьянение

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-28T14:49:07+03:00

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В Калининградской области с 28 по 29 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение двух дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU