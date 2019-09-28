Калининградец получил 3,5 года за разбойное нападение и хранение наркотиков
В Калининграде осудили жителя Багратионовского района за хранение наркотиков и разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В июне этого года 32-летнего мужчину задержали около железнодорожной станции в Калининграде. При досмотре у него обнаружили карфентанил и героин.
Спустя две недели о ворвался в магазин на улице Нарвской, угрожал продавцу ножом и похитил из кассы 1100 рублей.
Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и разбое и приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU