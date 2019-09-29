СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-29T13:11:30+03:00

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В субботу около 16 часов на площади Победы в Калининграде произошла авария с пятью автомобилями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 29-летняя автомобилистка за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу, врезалась в четыре машины, после чего "вылетела" на тротуар и пробила ограждение. Фрагменты металлической конструкции попали в 17-летнюю девушку и 17-летнего парня, проходивших мимо. К счастью, пешеходы отделались легкими ранениями.

Других пострадавших в аварии нет. Как сообщает издание "Клопс.Ru", находившаяся за рулем Mitsubishi женщина заявила, что у нее отказали тормоза. Однако полицейские не исключают, что она могла перепутать педали - тормоза и газа.

ИСТОЧНИК KP.RU