2019-09-29T13:11:30+03:00
Происшествия

На площади Победы в Калининграде произошла авария с пятью автомобилями

Есть пострадавшие
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В субботу около 16 часов на площади Победы в Калининграде произошла авария с пятью автомобилями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 29-летняя автомобилистка за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу, врезалась в четыре машины, после чего "вылетела" на тротуар и пробила ограждение. Фрагменты металлической конструкции попали в 17-летнюю девушку и 17-летнего парня, проходивших мимо. К счастью, пешеходы отделались легкими ранениями.

Других пострадавших в аварии нет. Как сообщает издание "Клопс.Ru", находившаяся за рулем Mitsubishi женщина заявила, что у нее отказали тормоза. Однако полицейские не исключают, что она могла перепутать педали - тормоза и газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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