На площади Победы в Калининграде произошла авария с пятью автомобилями
В субботу около 16 часов на площади Победы в Калининграде произошла авария с пятью автомобилями.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 29-летняя автомобилистка за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу, врезалась в четыре машины, после чего "вылетела" на тротуар и пробила ограждение. Фрагменты металлической конструкции попали в 17-летнюю девушку и 17-летнего парня, проходивших мимо. К счастью, пешеходы отделались легкими ранениями.
Других пострадавших в аварии нет. Как сообщает издание "Клопс.Ru", находившаяся за рулем Mitsubishi женщина заявила, что у нее отказали тормоза. Однако полицейские не исключают, что она могла перепутать педали - тормоза и газа.
ИСТОЧНИК KP.RU