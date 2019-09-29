2019-09-29T13:15:43+03:00
Происшествия

На Советском проспекте сбили 61-летнего пешехода

Кирилл Алексеев
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ДТП с пострадавшим произошло в субботу вечером на Советском проспекте в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в 18 часов 45 минут по Советскому проспекту в направлении улицы Осетинской двигался автомобиль марки «Ниссан» под управлением 55-летнего водителя.

- В районе дома 181 он допустил наезд на 61-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу, походу движения транспортного средства, - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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