2019-09-29T13:53:57+03:00
Происшествия

Калининградцев, обвиняемых по делу о хищениях при строительстве стадиона, оставили под домашним арестом

Кирилл Алексеев
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Калининградский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры об изменении меры пресечения Амиру Кушхову и Сергею Трибунскому. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката.

Кушхов и Трибунский проходят в качестве обвиняемых по делу о хищении 752 млн рублей при инженерной подготовке территории под стадион к ЧМ-2018 в Калининграде. Ранее оба фигуранта дела решением Центрального района были выпущены из СИЗО, где находились с лета 2017 года, и помещены под домашний арест.

Напомним, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского было утверждено заместителем генерального прокурора РФ в январе текущего года и направлено в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Расследование проводил следственный департамент МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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