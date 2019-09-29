Матч 1/8 финала Кубка России "Балтика" сыграет в гостях
Игра с московским "Торпедо" пройдет 30 или 31 октября
Ранее под каток "Балтики" попал московский "Локомотив".Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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В Москве, в Доме футбола, накануне прошла жеребьевка, которая определила хозяев матчей 1/8 финала Кубка России.
К сожалению, калининградской "Балтике" придется играть в гостях. Напомним, что соперником нашей команды станет лидер первенства России ФНЛ московский "Торпедо". Матчи пройдут 30-31 октября, точное время станет известно позднее.
Ранее "Балтика" в упорнейшем матче выбила из розыгрыша Кубка России московский "Локомотив". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. В серии одиннадцатиметровых "Балтика" победила со счетом 4:1.
ИСТОЧНИК KP.RU