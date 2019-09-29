Калининградцам бесплатно раздадут почтовые марки

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-29T14:30:39+03:00

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Во вторник, 1 октября, в центральном почтовом отделении Калининграда любой желающий сможет бесплатно получить марки для отправки открыток своим близким. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, эта акция приурочена к Международному дню пожилого человека и 150-летию почтовой открытки.

- Такой проект Почта России реализует в рамках Всероссийского социального благотворительного проекта «Ты не один!», - отметили в пресс-службе. - Кроме своих близких, каждый желающий может отправить безадресную открытку с пожеланиями пожилым людям, а также пенсионерам, которые живут в домах престарелых и других социальных учреждениях.

Начало акции – в 12.30. Адрес: Калининград, ул. Космонавта Леонова, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU