В Балтийске бывший командир корабля БФ похитил два гребных винта и сдал их на металлолом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-29T15:00:31+03:00

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Бывший командир одного из кораблей Балтийского флота совместно с должностными лицами отдела хранения технического и шкиперского имущества флота, а также гражданскими лицами, похитили два демонтированных с корабля бронзовых гребневых винта. Затем войсковое имущество было реализовано организации, занимающейся приемом и переработкой металлолома. В результате государству причинен ущерб в размере более 5 млн рублей. Об этом сообщили в военной прокуратуре Балтийского флота.

Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения военным следственным отделом по Балтийскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU