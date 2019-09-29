Тотальной вырубки не будет: на Тенистой аллее в Калининграде тротуар проложат в обход деревьев

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-29T18:29:22+03:00

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Жители Тенистой аллеи и администрация Калининграда пришли к компромиссному решению по поводу вырубки деревьев. Конфликт, напомним, разгорелся из-за того, что из-за ремонта дороги и прокладки тротуара необходимо было срубить значительное количество деревьев.

Как сообщили в группе "Союз граждан "Наш регион", после встречи общественности с мэром Алексеем Силановым было принято решение сохранить большую часть зеленых насаждений. "В самом узком месте тротуар пойдет не вместо деревьев, как было по плану, а за деревьями, и между тротуаром и дорогой будет газон, на котором будут расти деревья. На этом месте будут заменены на новые посадки только аварийные деревья, все остальные остаются, - написал общественный активист Ярослав Воловик. - В других некоторых местах некоторые деревья пострадают, где иначе никак не поступить, чтобы расширить дорогу и сделать тротуар, но улица и там останется зелёной за счёт остающейся зелени и отдел озеленения города пообещал организовать на ней дополнительные посадки".

Ярослав Воловик добавил, что "жители Тенистой аллеи, которые бросались под технику и тем остановили тотальный спил - остались довольны".

ИСТОЧНИК KP.RU